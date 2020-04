× Erweitern Foto: Eric Danhier Mit Thalys zum Belgian Pride 2020

Unter dem Motto „WeCare“ macht der diesjährige Belgian Pride in Brüssel auf die geistige und körperliche Gesundheit von LGBTI+-Menschen aufmerksam. Das Thema wird in mehr als 10 Partnerveranstaltungen vom 21. bis 31. August diskutiert. Höhepunkt in diesem Jahr ist wieder die Pride Parade mit mehr als 80 teilnehmenden Gruppen und Organisationen am Samstag, den 29. August. Zahlreiche Partys im Rainbow Village und ein großes Straßenfest mit Ständen, Bühnen und Shows runden die Feierlichkeiten ab.

Im Hotel Saint-Géry ...

Die Beziehung zwischen LGBTI+-Menschen und der Medizin

Körperliche, geistige und soziale „Gesundheit“ sind sehr breite Themen, die für alle Menschen und unabhängig ihrer sexuellen Orientierung relevant sind. Immer wieder haben LGBTI+-Personen eine schwierige und komplexe Beziehung zur medizinischen Welt: Intersexuelle Menschen erhalten unnötige medizinische Eingriffe, die zu schweren Traumata und körperlichen Folgen führen können, LGBTI+-Senioren vereinsamen und vielen Gynäkologen fehlen Kenntnisse über das Sexualleben von lesbischen und bisexuellen Frauen. Über diese und weitere Gesundheitsthemen möchten die Veranstalter des Belgian Pride Brussels 2020 aufmerksam machen, darüber aufklären und betroffenen Hilfestellung leisten (pride.be).

Der internationale Hochgeschwindigkeitszug Thalys fährt fünfmal täglich in nur 1 Stunde und 51 Minuten von Köln nach Brüssel

Feiern im Rainbow Village Brüssel

Während der Pride Wochen und das ganze Jahr über finden im Rainbow Village zahlreiche Partys und Events statt. Das pulsierende Herz der Schwulengemeinschaft in Brüssel befindet sich im Viertel Saint Jacques direkt neben dem majestätischen Grand Place. Die Rue du Marché au Charbon und die Rue des Pierres bieten eine große Auswahl an Bars, in denen geflirtet, getrunken, getanzt und gelacht wird. Beliebte Adressen sind beispielsweise das Amalgame, die Stammbar, das Baroque Café, das La Boule Rouge oder das Chez Maman. Bären, Twinks, Fashionistas, Hipster, Transvestiten, Queers, Lesben: alle sind im Rainbow Village willkommen!

Übernachten im stylischen Boutique Hotel Saint-Géry

Das charmante Boutique Hotel ist fußläufig zum Belgian Pride und dem Rainbow Village gelegen. In der typischen Atmosphäre von Herrenhäusern aus dem 19. Jahrhundert sind alle Zimmer von verschiedenen Künstlern in unterschiedlichen Stilen eingerichtet und gestaltet. Im Erdgeschoss finden Übernachtungsgäste die trendige Bar de Belmonte. Dort genießt man am Morgen ein vielfältiges Frühstück und am Abend leckeres Essen sowie eine Auswahl an Bier, Wein und Gin-Cocktails (hotelstgery.com).

Mit Thalys zum Belgian Pride 2020 nach Brüssel

Der internationale Hochgeschwindigkeitszug Thalys fährt fünfmal täglich in nur 1 Stunde und 51 Minuten von Köln nach Brüssel. Tickets für die Reisekategorie Standard Mini gibt es bereits ab 16 Euro pro Person und Fahrt. Wer gerne alle Services von Thalys nutzen möchte, inklusive direkt am Platz servierten frischen saisonalen Speisen und Getränken, der reist in der Premium Mini Kategorie. Ab zwei Personen gibt es Tickets nach Belgien bereits ab 40 Euro pro Person und Fahrt (thalys.com).

Wir verlosen 2x2 Thalys-Tickets in der Reisekategorie Premium nach Brüssel und zurück!