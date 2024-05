Theater – Time to freak out!

Eine kleine Warnung vorneweg: Diese Show ist erst ab 16! Denn was hier auf der Bühne im HANSA-Theatersaal präsentiert wird, ist auf besondere Art umwerfend und aufregend – doch vor allem ist es eines: sexy! „Freak Out!“ nimmt dabei die Traditionen des Varieté-Kunstkonzeptes ernst und präsentiert eine buntgemischte Vielzahl unterschiedlicher Künstler*innen. Gleichzeitig jedoch werden die Regeln und alteingesessenen Vorstellungen auch gnadenlos gebrochen und außergewöhnliche, neue Horizonte eröffnet. Die Akteure des Abend sind dabei alle vielfach preisgekrönt und zeigen, was Varieté im Jahr 2024 sein kann: ein faszinierender Schmelztiegel für Akrobatik, Comedy, Performance-Kunst, Illusion und eine große Feier der Toleranz und Vielfalt.

Durch den Abend wird Chastity Belt begleiten, Moderatorin, Sängerin und Mistress of Ceremonies aus London. Schlagfertig und charmant ist sie der Star der Show und darf mit Glam und Glitzer durch dieses Spektakel führen. Und was für ein Programm sie in petto hat: Zum Beispiel das Duo Little Finch, das spektakuläre Luftakrobatik mit High-Fashion-Elementen verschmilzt und so gleich drei Sachen auf einmal vervollkommnet hat: Kunst, Mode und Entertainment. Nicht minder spektakulär – wenn auch auf ganz andere Art – ist die „Guerilla Comedy“ des schwedischen Punk-Artisten David Eriksson, seines Zeichens Jongleur und begnadeter Entertainer: schrille Outfits und skurrile Gags sind hier das Motto. Ganz andere Grenzen wird die aus Chicago angereiste Sally Marvel überschreiten. Sie verbindet die Erotik der Burlesque-Performance mit ihrem Talent als eine der berühmtesten Schwertschluckerinnen weltweit.

× Erweitern Foto: Chris Nightengale Sally Marvel Sally Marvel

So geht es Schlag auf Schlag weiter, unter anderem mit Mando Beatbox, dem internationalen Beatbox-Champion und regelrechten Zauberer dieser Kunstform, sowie mit Lil Amok, dem Weltmeister und Rekordhalter im Breakdance (und Trainer der Deutschen Nationalmannschaft), der mit atemberaubend akrobatischen Moves pulsierende Choreografien zeigt. Oder mit den Daredevil Chicken aus Kalifornien, die bereits in Las Vegas dem Publikum mit ihrer einzigartige Art von Comedy und Magie ein unvergessliches und surreales Erlebnis schenkten. Last but not least wird der Hoop-Diving und Double-Pole-Act-Künstler Kai Hou die Bühne mit seinen „Flugkünsten“ beehren, wenn er mit beeindruckender Genauigkeit seine mitreißenden Sprünge zeigt – er ist ein Meister der Spannung und Athletik.

Sie alle machen aus „Freak Out!“ einen denkwürdiges und inspirierenden Abend, den niemand so schnell vergessen wird. Und klar – man auch gerne ein zweites Mal vorbeischauen. Die Show feiert Premiere am 1.8. und läuft bis zum 29.9., Details unter www.hansa-theater.com

Wir verlosen:

3 x 2 Karten für FREAK OUT – VARIETÉ-EXTRAVAGANZA im HANSA-Theatersaal, Vorstellung am Freitag, den 02.08.2024, Beginn: 19:30 Uhr Teilnahme möglich bis 31.06.24