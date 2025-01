TRAVESTIE: JIMBO’S Drag Circus

Dragstar JIMBO mit seinem Programm „JIMBO’s Drag Circus“ am 25. März 2025 im E-Werk in Köln und am 28. März 2025 im Berliner Admiralspalast.

JIMBO ist ein multidisziplinärer Performance-Künstler und Designer, der durch seine Drag-Persona „JIMBO the Drag Clown“ und die Teilnahme an verschiedenen Staffeln von RuPaul's „Drag Race“ weltweit bekannt wurde. Neben der Karriere als Dragstar, ist JIMBO auch Musiker und Stand-up-Comedian und leitet sein eigenes Design-Studio. Er tourte in Großbritannien als Teil der „MP Present: Hater’s Roast Tour“ und war kürzlich in einem „World of Wonder“ Stand-up-Comedy-Special als Joan Rivers, einem seiner legendären „Snatch“-Charaktere („Snatch“ ist eine Parodie auf die US-amerikanische Spielshow „Match Game“), zu sehen. Das Publikum kann sich bei „JIMBO's Drag Circus“ auf eine urkomische Varieté-Show mit der unverschämten Comedy des „Drag Race Allstar“-Gewinners JIMBO The Drag Clown freuen! Es wird ein ebenso bizarrer wie magischer Ritt mit mitreißender Musik, wilden Kostümen, einem imposanten Bühnenbild und spektakulären Nummern! JIMBO wird das Publikum in seinen zwei exklusiven Deutschland- Shows am 25. März 2025 im E-Werk in Köln und am 28. März 2025 im Berliner Admiralspalast mit seinen ikonischen Imitationen von Joan Rivers, Shirley Temple und vielen anderen garantiert zum Lachen als auch zum Weinen bringen!

Über den Stern: JIMBO gelang der Durchbruch in der ersten Staffel von Canada's Drag Race, wo ihn seine herausragende Performance, sein unerwartetes Ausscheiden und sein einzigartiger Abgang sofort zum Fanliebling machten. Nach seinem Erfolg bei Canada's Drag Race wurde JIMBO für die erste Staffel von RuPaul's „Drag Race: UK vs. The World“ gecastet, woraufhin er sich auf seine erste Welttournee durch 17 Länder begab. Kürzlich nahm JIMBO an RuPaul's Drag Race All Stars 8 teil und gewann. JIMBO war in insgesamt drei Staffeln von RuPaul's „Drag Race“ zu sehen.

„JIMBO’S Drag Circus“, 25.3.2025 Köln – E-Werk, 28.3.2025 Berlin – Admiralspalast, Tickets für die Shows sind ab Freitag, den 6. Dezember, um 10 Uhr ab 35,00 € (zzgl. Gebühren) an allen bekannten CTS-VVK-Stellen, unter der Hotline 01806 – 57 00 70 (0,20 Euro /Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) sowie auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.