„& JULIA“ in Hamburg – Das Musical mit Party-Garantie

× Erweitern Foto: stage-entertainment.de & JULIA in Hamburg

Was wäre, wenn Julia nicht am Ende von Shakespeares Romeo und Julia stirbt? In „& JULIA“, dem mitreißenden Jukebox-Musical von 2019, dreht sich alles um genau dieses „Was wäre, wenn“-Szenario. Nach Romeos Tod beschließt Julia, ihr Leben neu zu beginnen – und zwar in Paris! Dort erwarten sie aufregende Abenteuer, neue Herausforderungen und vor allem die Chance, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Mit einem Soundtrack, der aus Pop-Hits wie „Roar“ von Katy Perry, „Can’t Stop The Feeling“ von Justin Timberlake und „Perfect“ von P!NK besteht, wird Julias Geschichte auf humorvolle und unerwartete Weise zum Leben erweckt. Dieses Musical bietet nicht nur eine unbeschwerte und romantische Komödie, sondern auch absolute Ohrwurm-Garantie! Seit seiner Uraufführung im Manchester Opera House und dem erfolgreichen Wechsel ins West End hat „& JULIA“ weltweit Herzen erobert. Mit 9 Nominierungen und 3 Auszeichnungen bei den Laurence Olivier Awards sowie 6 Siegen bei den WhatsOnStage Awards ist dieses Musical ein echtes Must-See.

Mehr Informationen findest du unter: www.stage-entertainment.de/musicals-shows/und-julia-hamburg

Jetzt hast du die Chance, live dabei zu sein! Wir verlosen 3x2 Tickets für die Aufführung am 27.10.24 um 19 Uhr im Stage Operettenhaus in Hamburg – sichere dir deine Chance! (Teilnahmeschluss: 23.10.24)