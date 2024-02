„VEKTOR – Memories in Light & Sound“ ist Christopher Bauders neueste audiovisuelle Installation im Kraftwerk Berlin. Die persönliche Arbeit vereint kinetisches Licht aus 50 bewegten Lasern mit einer selbst komponierten Klanglandschaft zu einem synästhetischen Gesamtkunstwerk. Bauder reflektiert dabei Momente aus seinem Leben in abstrakter Lichtkunst. Die Installation entführt die Besucher in einen faszinierenden Klang- und Bildraum und markiert Bauders Rückkehr zu einem seiner Lieblingsorte.

Die architektonischen Raumskulpturen aus irisierendem Laserlicht sind mit dem mehrkanaligen Soundtrack verknüpft und führen in eine leuchtende Zukunft. VEKTOR bietet eine transformative Erfahrung in Form von kontinuierlicher Ausstellung und exklusiven Live-Performances. Die Ausstellung ermöglicht meditatives Verweilen, während die Live-Shows eine erweiterte, konzertartige Version präsentieren. Bauder und Gastmusiker interagieren in Echtzeit mit Licht und Sound, und jede Performance ist ein einzigartiges Erlebnis.

Weitere Informationen findest du hier.

Wir verlosen:

5 x 2 Flex-Tickets für VEKTOR – Memories in Light & Sound

Freie Terminwahl (ausgenommen sind 15.3. und 5.4.) – Wunschtermin im Feld „Antwort“ angeben!