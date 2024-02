Klassik OpenAir Konzert im Jagdschloss Grunewald

Der Innenhof des Jagdschlosses Grunewald, verbindet Natur und Kultur. Die Kulisse am See ermöglicht die harmonische Interaktion von Naturphänomenen wie Wind und Wolken mit der Musik von Edvard Grieg.

Der Ort erinnert an Griegs Komponierhäuschen „Troldhagen“ am Nordåsvannet-Fjord. Seine tiefe Naturverbundenheit prägt Griegs musikalisches Schaffen, gezeigt durch die Aufführung seiner drei bekanntesten Werke, darunter das hochvirtuose Klavierkonzert in a-Moll op.16., Griegs Sinfonische Tänze op. 64 und die Schauspielmusik zu Peer Gynt op. 55 werden vom Orpheus Ensemble Berlin unter der Leitung von Stefan Meinecke präsentiert, begleitet von der Pianistin Anano Gokieli. Die Klassik OpenAir Konzerte, nun im elften Jahr, finden vor der beleuchteten Schlosskulisse statt, eingebettet in die Natur.

Auf einen Blick:

11. Klassik OpenAir im Jagdschloss Grunewald

Termine: Pfingsten - Samstag, 18. Mai | Pfingstsonntag, 19. Mai | Pfingstmontag, 20. Mai 2024

Veranstaltungsort: Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee), 14193 Berlin

Veranstaltungsablauf:

Einlass und Catering ab 18:00 Uhr, Alphornklänge

Schlossbesuch mit Cranach-Ausstellung inklusive

Konzertbeginn 19:00 Uhr

Konzertende gegen 21:45 Uhr

zwei Pausen à 30 Minuten mit Catering

