SÜDTIROL: Gewinne 2 Übernachtungen im Boutique Biohotel Gitschberg

Das Boutique Biohotel Gitschberg ist ein Haus mit Herz und Seele, mit Sinn fürs Schöne und Gute. Und Menschen, die lieben was sie tun. Ein Boutique Biohotel am Berg. 38 Zimmer klein, so dass es fast an Daheim erinnert. Aber groß genug, dass ein Urlaub all das sein kann, was man sich wünscht. Tief verwurzelt mit der Südtiroler Natur und Tradition hat Familie Peintner auf dem Sonnenhochplateau von Meransen einen Freiraum zum Durchatmen geschaffen. Ökologisch nachhaltig und mit höchster Achtung vor den heimischen Ressourcen.

Und Du kannst dort 2 Nächte verbringen. Umsonst.

× Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg

Die Architektur erinnert an die urigen Heustadel der Almenregion Gitschberg-Jochtal. Im ganzen Haus duftet es herrlich nach Zirbe und Lärche. Viel Licht, warme Farben und natürliche Materialien geben dem Einfachen mehr Raum und schenken der einmaligen Panoramasicht über die Dolomiten ihre wohlverdiente Aufmerksamkeit.

Saunalandschaft & Panoramabad

Besonders beeindruckend sind die „Gassla“ Spa Suiten mit privater Bergsauna und Wellnessloggia zum Wald hin. Aber auch der panoramareiche Fenilia Spa bietet Tiefenentspannung und Bergwellness der besonderen Art. Die Saunalandschaft schenkt sprudelnde Lebenskraft, während der neue Panoramapool die Sinne mit klarem Gebirgsquellwasser erfrischt. Die Behandlungen sind naturheilkundlich inspiriert und basieren auf den naturreinen Wirkstoffen der alpinen Bergwelt. Mit der Kraft und Energie der Natur, des Waldes und der Wiesenkräuter werden Körper, Geist und Seele gleichermaßen berührt.

× 1 von 4 Erweitern Foto: world mappers.com Gitschberg × 2 von 4 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg × 3 von 4 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg × 4 von 4 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg Prev Next

Moderne Bergküche

In das naturnahe Konzept fügt sich auch die Kulinarik. Südtirols Natur im Reigen der Jahreszeiten bestimmt die Darbietungen aus der modernen Bergküche. 280 Sonnentage im Jahr, die facettenreichen Wandermöglichkeiten direkt vor der Haustür und ein naturnahes Rahmenprogramm runden das Urlaubsvergnügen ab.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg × 2 von 3 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg × 3 von 3 Erweitern Foto: Andre Schoenherr Das Gitschberg Prev Next

Naturerlebnis

Bis in den Herbst hinein lässt sich das Naturerlebnis besonders nachhaltig genießen. Das Boutique Biohotel Gitschberg ist bis 5. November geöffnet. Ebenso wie die Bergbahnen und Almhütten der Ferienregion. Mit der kostenlosen „AlmencardPlus Gästekarte“ können sämtliche Aufstiegsanlagen in der Almenregion Gitschberg-Jochtal sowie alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol genutzt werden.

Boutique Biohotel Gitschberg

Familie Peintner, Endereckerstraße 2, 39037 Meransen, Südtirol, Italien

www.gitschberg.it

VERLOSUNG

Gewinne 2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inklusive Verwöhnpension und einer Spa-Behandlung pro Person im Boutique Biohotel Gitschberg.* Beantworte uns einfach folgende Frage: In welchem Land liegt die Region Südtirol?

×

*Einsendeschluss ist der 15. Mai 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kosten für An- und Abreise sind nicht im Gewinn innbegriffen.