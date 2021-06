Bayern: „Auf zum anderen Ufer!“

Während sich die LGBTIQ-Community und viele Unterstützer*innen beim Christopher Street Day und den Pride Weeks in München und aller Welt für die Rechte von und den Respekt gegenüber unterschiedlichen zwischenmenschlichen Lebens- und Verhaltensformen stark machen, geraten weitere Artgenossen dieser Welt ein bisschen aus dem Blickfeld: Unsere tierischen Mitbewohner*innen auf diesem Planeten!

Dem Münchner Tierpark Hellabrunn ist es auch in dieser CSD-Saison ein ernsthaftes Anliegen, die Thematik „Homosexualität im Tierreich“ erneut zur Sprache zu bringen. Gerade die Tierwelt in ihren unzähligen Facetten hinsichtlich Ernährung, Jagd- und Revier- aber eben auch Paarungs- und Sozialverhalten macht es uns Menschen einfach vor, wie natürlich und selbstverständlich gleichgeschlechtliche Lebensformen bei zahlreichen Arten vorkommen. In Ermangelung moralischer, religiöser, kultureller oder politischer Wertvorstellungen und Regeln, geht die Tierwelt aus eigenem (An)Trieb und ohne emotional belastende „Coming-Out“-Thematik ihren Weg.

Wenn es die pandemische und operative Situation zulässt, plant der Tierpark Hellabrunn, die Sonderführungen zu diesem Themenkomplex wieder anzubieten, die sich bereits vor zwei Jahren größter Beliebtheit erfreut haben. Dazu bitte einfach regelmäßig auf www.hellabrunn.de/fuehrungen informieren.

*Text: Dennis Späth und Dr. Ilse Tutter

Münchner Tierpark Hellabrunn, Tierparkstr. 30, 81543 München, www.hellabrunn.de

Gewinnspiel

Der Tierpark Hellabrunn und das Leo-Magazin verlosen drei Jahreskarten-Gutscheine (kleine Familien) für den Tierpark im Wert von je 49 €.