Gewinnspiel: Tickets für die WEIHNACHTS WUNDERWELT

Die schönste Zeit des Jahres beginnt bald! Semmel Concerts, Sony Music Entertainment Germany und Culture Creative bringen in Zusammenarbeit mit Schloss Benrath die weltweit bekannten „My Christmas Trails“ zum ersten Mal in der Weihnachtszeit nach Deutschland und lassen Schloss Benrath in einem funkelnden Lichtermeer erstrahlen!

× Erweitern Foto: Weihnachts Wunderwelt / Kai Kuczera

Nach London, Sydney und Chicago jetzt in Düsseldorf-Benrath: Bis zum 1. Januar 2024 öffnet Schloss Benrath in Düsseldorf seine Tore für die bezaubernde „WEIHNACHTS WUNDERWELT“. In dieser einzigartigen Kulisse tauchen die Besucher*innen in eine glitzernde Welt ein, die mit faszinierenden Lichtilluminationen durch einen magischen Winterpfad im malerischen Schlosspark führt.

Foto: Weihnachts Wunderwelt / Florian Maßen

Die Komposition aus atemberaubendem Lichtdesign, Musik und der Grundschönheit des Schlossparks schaffen eine besondere Atmosphäre, die jeden Besuch zum Erlebnis werden lässt. Der beeindruckende Lichtergarten lädt jeden ein, der die Magie der Weihnachtszeit in vollen Zügen erleben möchte. Perfekt abgerundet wird der Spaziergang unter den Sternen mit einem köstlichen Wintergetränk und weihnachtlichen Leckereien, um den abendlichen Weihnachtszauber mit allen Sinnen genießen zu können. Schloss Benrath wird förmlich zu einem märchenhaften Ort, der bilderbuchartig unvergessliche Erlebnisse schafft.

Zu entdecken gibt es jede Menge: glitzernde Designobjekte, die zart in den Bäumen schweben, einen glanzvollen Garten, prall gefüllt mit winzigen Lichtstrahlen, der Gang durch die Weihnachts-Kathedrale und das „Fest des Lichts“ – immersiv leuchtende Schnüre, die alle Farben des Regenbogens tragen – nur einige Highlights, die für Staunen sorgen werden.

Zeitfenstertickets gibt es ab 24 Euro, Flextickets ab 30 Euro unter www.eventim.de/artist/weihnachts-wunderwelt und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Geöffnet von 17 bis 22 Uhr, letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.

Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100–106, Düsseldorf, ​www.weihnachts-wunderwelt.com, www.instagram.com/weihnachts_wunderwelt, www.facebook.com/WeihnachtsWW

Gewinnspiel

Wir verlosen 1 Familienticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder von 6–14 Jahren sowie 2 Flextickets für 2 Erwachsene (Tickets sind an jedem Öffnungstag einzulösen). Tragt euch unten ein uns teilt uns mit, welches der Tickets ihr gerne gewinnen wollt. Teilnahmeschluss: 4. Dezember 2023.