Wir verlosen das neue Album von SCHILLER

Seine Kompositionen und Texte sind tiefgründiger, als #mensch womöglich beim ersten Hören mitbekommt. Und auch politisch: SCHILLER drehte aktuell gleich zwei Mal in der von Russland angegriffenen Ukraine.

„Es ist mir wichtig, auch in diesen bewegten Zeiten den kreativen Austausch über Landesgrenzen hinaus am Leben zu halten“, so SCHILLER schriftlich. Zusammen mit einem ukrainischen Künstlerkollektiv drehte er zwei emotionale Tanzvideos zu den Liedern „Empire of Light“ und „Quiet Love“.

Der Künstler Christopher von Deylen feiert dieses Jahr ein Vierteljahrhundert SCHILLER. 1998 gab es den ersten Hit „Das Glockenspiel“ **, bis heute folgten Nummer-eins-Alben sowie je nach eingeschlagener Musikart Radio- oder Klubhits wie „Dream of You“, „Sonne“ oder „Liebesschmerz“. 2023 gab es ein neues Doppelalbum, „Illuminate“, und es wird eine ausgedehnte Arena-Tour geben, die unter anderem in Berlin, Kempten, Stuttgart, München, Köln, Dresden und Erfurt musikalische Station machen wird. Wer schon einmal auf einem SCHILLER-Konzert war, weiß, dass es atemberaubende, sphärische Happenings sind, haarscharf am Kitsch vorbei, Musik-Kunst mit Liveband und jeder Menge Effekten. Wir verlosen das Album hier auf Instagram bei www.instagram.com/blu_germany.

** damals war noch Mirko von Schlieffen dabei