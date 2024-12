Wir verlosen Mariahs Weihnachtsalbum!

× Erweitern Foto: Columbia Records Mariah Carey

Und zwar ihr erstes Weihnachtswerk, „Merry Christmas (30th Anniversary Edition)“ als Picture Disc, mit DEM Klassiker zum Fest der Feste: „All i Want for Christmas Is You“. Was du dafür tun musst?

Folge uns auf Instagram und kommentiere unseren Beitrag vom 18. Dezember (P.C.P Fotografie) mit dem Satz: „Fröhliche Weihnachten – Macht mir die Freude und lasst mich das Album von Mariah Carey gewinnen“. Wir melden uns dann bei dir. Über die Künstlerin: Sie hat eine große Stimme und liefert immer großes Entertainment! Mariah Carey enttäuscht eigentlich nie, klappt das Lied mal nicht auf Anhieb, so hat sie einen coolen Spruch auf Lager. Und ohnehin ist Mariah (geboren am 27. März 1970) inzwischen mehr ein Phänomen, denn „nur“ eine Sängerin. Los ging es Ende der 1980er, als Mariah ihrem späteren Ehemann Columbia-Manager Thomas Mottola vorgestellt wurde. Er war begeistert und nahm sie unter Vertrag. Vor allem in den USA schlugen Singles wie „Emotions“, „Hero“, „Vision of Love“ sowie „I’ll Be There“ und Alben wie „Mariah Carey“ ganz groß ein. In Deutschland kam der Durchbruch dann 1994 mit „Without You“, einer Ballade vom 1993er-Erfolgsalbum „Music Box“. Bis heute landet sie immer wieder große Hits, etwa „Touch My Body“, „We Belong Together“ und natürlich „All I Want for Christmas Is You“ sowie „Heartbreaker“.

