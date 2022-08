Globetrotter: qualifiziert und naturverbunden

× Erweitern Foto: Juan Mendez, pexels.com, gemeinfrei

Mal ganz raus aus dem Alltag, Natur hautnah erleben, entschleunigen, runterfahren und sich aufs Wesentliche konzentrieren – das macht einen Outdoor-Urlaub mit Zelt und Wanderrucksack, zu Fuß, am Berg, per Fahrrad oder vielleicht mit dem Kanu so einzigartig. Auch wenn es „nur“ ein verlängertes Wochenende wird.

Gute Planung und das richtige Equipment sind die Grundvoraussetzungen für jeden Outdoortrip. Da ist man gut beraten, einen qualifizierten Outdoor-Ausrüster an seiner Seite zu haben.

× Erweitern Foto: Globetrotter Frankfurt Diese Bilder dürfen wir allen im Zusammenhang mit ROSE BIKES benutzen.

Gut aufgehoben ist man in jedem Fall bei Europas größtem Outdoor-Experten Globetrotter, der auf eine über 40-jährige Erfahrung zurückgreifen kann. Das merkt man auch bei Globetrotter am Frankfurter Ostbahnhof: Das geschulte Fachpersonal berät und gibt wertvolle Expert*innen-Tipps zu jeder Outdooraktivität. Und natürlich kann man vor Ort an- und ausprobieren; zum Beispiel auch an einer drei Meter hohen Kletterwand mit Blick auf die EZB.

Foto: Globetrotter Frankfurt --

Interessant ist außerdem die Second Hand-Abteilung: Vom Zelt bis zur Outdoorjacke wird gebrauchtes Equipment angekauft und zum Wiederverkauf angeboten; in der hauseigenen Werkstatt überprüft, überarbeitet und mit einer einjährigen Garantie versehen ist das, ganz im Sinne der naturverbundenen Philosophie von Globetrotter, eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Oder man nutzt den Globetrotter Verleihservice: Von Rücksäcken über Zelte bis hin zu GPS-Geräten, Kraxen oder Fahrradanhängernkann man ausgewählte Artikel mieten; auch spannend für alle, die neue Aktivitäten erst mal ausprobieren möchten.

Apropos Inspiration: Die „Clubhütte“ der Frankfurter Filiale lädt nicht nur zur entspannten Rast beim Einkaufstrip; hier finden regelmäßig Vorträge und Workshops zu verschiedenen Outdoor-Themen statt. Und nochmal zurück zur Naturverbundenheit in der Globetrotter-Philosophie: Auf dem Dach der Frankfurter Filiale leben zwei Bienenvölker, deren Honig exklusiv und limitiert verkauft wird. Rundes Paket!

Globetrotter, Grusonstr. 2 (Ecke Hanauer Landstraße), Frankfurt, www.globetrotter.de