GRIND: Haunted Halloween

Feiern wie die Feste fallen: Die GRIND-Clique um Mark Hartmann und Dommy Dean möchte dem Halloween-Hype eine frische Note verpassen: Ganz wie in Bruce LaBruces Film-Klassiker „Otto – or Up with Dead People“ aus dem Jahr 2008 setzt auch die GRIND auf sexy Dämonen, frivole Untote und muskulöse Monster.

Kostüme sind also erwünscht – viel Haut und sexy Attitüde bestimmen wie immer den Dresscode. Stargast an den DJ-Decks ist der Ex-Frankfurter, jetzt-Berliner Alexio (Foto), dazu kommen Le Skim, Benja Asima, Guruca sowie Dommy Dean und Mark Hartmann – denn gefeiert wird in XXL auf drei Ebenen des K 39 / Tokonoma-Clubs, der sich mit entsprechender Deko in ein dük39steres Haunted House verwandelt. Tipp: Tickets der leider ausgefallenen Sommer-GRIND im Blauen Wasser behalten ihre Gültigkeit für die Halloween-GRIND. Ansonsten wird der Vorverkauf empfohlen!

29.10., K 39 / Tokonoma, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.grind-frankfurt.de