Die AIDS-Hilfe Manz startet im Mai ihre neue Reihe mit Infoveranstaltungen zu diversen Themen.

Zum Auftakt am 11. Mai lautet das Thema „It’s a Jungle Out There – Psychotherapie“ und behandelt die Frage, was zu tun ist, wenn man sich für das seelische und körperliche Wohlbefinden in eine Psychotherapie begeben möchte. Dr. Steffen Heger, Facharzt für Psychosomatische Medizin in Köln, und Annette Piecha von HIV-Hepatitis Contact und vom Kompetenznetz HIV/AIDS erklären, welche Therapieformen es gibt und an wen man sich mit einem Anliegen wenden kann – damit sich Hilfesuchende im Dschungel der Psychotherapie besser zurechtfinden.

Am 30. Mai folgt gleich die zweite Veranstaltung, dann zum Thema „Sexuelle übertragbare Infektionen“ mit allen Infos über Prävention und Behandlungsmöglichkeiten von HIV, Syphilis und Co.

11. und 30.5., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, jeweils 19 Uhr, www.aidshilfemainz.de