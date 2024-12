40-jähriges DJ-Jubiläum: Ein Buch von Sven Väth

× Erweitern Foto: Studio Väth e. V. Sven Väth

Sven Väth

Wenn #mensch auf so eine lange Zeitspanne zurückblicken kann, dann ist das ein Grund zum Feiern. Und das tut der international erfolgreiche Künstler Sven Väth mit einem dicken Bildband. Und mit dazugehörigen Geschichten, erzählt von ihm höchstpersönlich, seinen Wegbegleiter*innen, Geschäftspartner*innen, der Familie und von Freund*innen

„Die letzten vier Jahrzehnte waren eine Reise, die mich tiefer in die Welt der Musik, des Tanzes und der einzigartigen Momente des Lebens geführt hat, als ich es mir je hätte vorstellen können“, so der legendäre DJ und Producer, Freigeist, Ibiza-Fan und Techno-Vorreiter aus Hessen über das Buch „Sven Väth - 4 Decades Behind the Decks: A Journey of Music, Magic, and Euphoria“.

„Ich spürte das Bedürfnis, nicht nur die Bilder sprechen zu lassen, sondern auch die Geschichten hinter diesen Momenten zu erzählen – Geschichten von Leidenschaft, von der Liebe zur Musik und vom unaufhörlichen Drang, Menschen durch diese Kunstform zu verbinden.“ Zu erzählen und zu sehen gibt es vieles, denn schon die erste Single „Electrica Salsa“ des 1980er-Projektes OFF zusammen mit Michael Münzing und Luca Anzilotti (SNAP!) wurde ein Erfolg. Das über 340 Seiten dicke Buch „Sven Väth - 4 Decades Behind the Decks: A Journey of Music, Magic, and Euphoria“ (ISBN 978-3-00-079892-4) soll am 28. Februar 2025 bei Cocoon Recordings erscheinen.

