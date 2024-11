Sexy Hommage an das ländliche Leben

× Erweitern Foto: farmercalendar.com / Tom Scott 2025_Calendar Insagram - 6

Auch für 2025 gibt es einen „Irish Farmer Calendar“, der mit sexy Bauern durchs Jahr begleiten wird. Ungekünstelte Kerle, die Spaß am Posieren und an der Landwirtschaft haben.

Zugleich wird auch der 15. Geburtstag des sexy Projekts gefeiert – wir gratulieren! „Ich freue mich sehr, Teil dieses ikonischen Projekts zu sein und diese wunderbare Tradition am Leben zu erhalten. Der Kalender hat einen besonderen Platz in den Herzen der Menschen, sowohl in Irland als auch international. Es ist mehr als nur ein Kalender – es ist eine Hommage an das ländliche Leben und den Geist der irischen Landwirtschaft.“, so Kreativdirektorin Shauna Byrne dazu. Gut zu wissen: Ein Teil des Erlöses geht an embracefarmsupport, um Bauernfamilien nach Verletzungen oder Verlusten zu helfen! farmercalendar.com

