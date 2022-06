Andreas Paulsson: „All We Are Naked“

× Erweitern Fotos: Andreas Paulsson Andreas, Iran und Sebastian

Foto: Andreas Paulsson Andreas Paulsson

Damit aus einer Ausstellung ein Buch wird, muss ein(e) Geldgeberin großzügig wirken, ein Verlag loslegen oder die potenziellen Leser tun sich via Crowdfunding bei kickstarter zusammen und helfen der Kunst, helfen, einem Traum wahr zu werden.

Geträumt und gewirkt hat in diesem Falle Andreas Paulsson, dessen Menschenbilder im Rahmen der Ausstellung „All We Are Naked“ gerade in der Malmö City Library zu sehen sind.

„In diesem Bildband begegnen wir bekleideten und unbekleideten Menschen in ihren Rollen. Was kann der Betrachter über sich selbst lernen, und was können wir von dem lernen, dem wir begegnen, wenn nichts zwischen uns steht. Nicht einmal Kleidung“, wird vorab verraten. „Im Laufe des Lebens ziehen wir nicht nur Kleider an, sondern auch Rollen. Wir lassen uns durch Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Klasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Alter, funktionelle Unterschiede, Beruf, Kultur, familiäre Beziehungen oder Fetische identifizieren, wir entsprechen Erwartungen.“

Noch ca. drei Wochen können auch wir mithelfen, dass das sehr schöne Body-Positivity-Projekt wahr wird. www.kickstarter.com/projects/100pixofdixs/alla-ar-vi-nakna-we-are-all-nude

× Erweitern Foto: Andreas Paulsson Björn Björn