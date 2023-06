Aus der Steiermark in die USA: Arnold S.

×

Fotos: www.taschen.com Der Bildband „ARNOLD" versammelt Bodybuilding-Aufnahmen, Filmfotos, persönlich Aufnahmen aus Arnolds Privatarchiv und exklusive Interviews

Foto: www.taschen.com

Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts und Andy Warhol, sie alle beschäftigten sich mit dem weltbekannten Muskelmann. Der TASCHEN Verlag aus Köln widmet dem Weltstar aus Österreich einen ganzen, auf 1.947 Exemplare limitierten prächtigen Bildband: „ARNOLD“. Wer sich über die Zahl wundert: Der nächste Absatz erklärt sie.

Am 30. Juli feiert der 1947 in der österreichischen Provinz Geborene sein Wiegenfest. 1947 ist zugleich auch die Zahl für die Auflage des nummerierten Bildbands, der zudem von Arnold Schwarzenegger signiert wurde. Das Buch erscheint in verschiedenen Versionen: „Die Annie Leibovitz Art Edition (Nr. 1-100) enthält einen signierten ChromaLuxe-Print und einen Capitello-Buchständer, der von Studio65 entworfen und von Gufram produziert wurde. Eine Capitello Edition (Nr. 101-950) ist ebenfalls erhältlich“, so der Verlag via E-Mail. Der Bildband wurde im Juni schon auf der Art Basel vorgestellt, am 28. Juni hat Arnold es im Gespräch mit TASCHEN-Herausgeberin Dian Hanson im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles präsentiert.

Der einstige US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger wirkte politisch 2003 – 2011 unter der Sonne Kaliforniens, trat aber zuvor (und danach!) erfolgreich erst als Bodybuilder, dann als Schauspieler in Erscheinung. 1965 wurde er in der Juniorenklasse Österreichischer Staatsmeister, in den Jahren darauf mehrmals Mr. Universum und siebenmal Mr. Olympia, zuletzt 1980, Arnold sattelte um. Nachdem er 1969 schon einmal als Schauspieler in „Hercules in New York“ tätig war, stand ab 1982 und „Conan der Barbar“ seine Filmkarriere im Mittelpunkt. „Terminator“, „Running Man“ und „Predator“ aber auch „Kindergarten Cop“ und „Zwillinge“, seine Filme waren erfolgreich, doch er wollte mehr. In die Politik. Der Rest ist Geschichte. www.taschen.com