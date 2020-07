Ashkan Sahihi: „Berlin Beautiful Boys“

Foto: ashkansahihi.com

Den nackten Mann abzulichten, ist eine Kunst. Dem VOGUE-Fotografen Ashkan Sahihi gelingt das hervorragend. Seine Bilder sind Teil des im Spätsommer erscheinenden Bildbands „New Queer Photography“.

Der 1963 in Teheran geborene Künstler zog 1987 nach New York, wo er in die Freiheit und den Schutz der queeren Community eintauchte, aber auch das Leid der damals wütenden Aids-Pandemie hautnah miterlebte. Viele seiner Freunde starben.

2013 verließ Ashkan Sahihi New York, um nach Berlin zu ziehen. Das Treiben und die Menschen der deutschen Hauptstadt an der Spree erinnerten ihn an das New York der 1980er und inspirierten ihn zu neuer Kunst. „Berlin Beautiful Boys“ heißt dann auch die schwarz-weiße Bilderstrecke, die das ungewöhnliche Buch dem Leser bietet. Zu sehen waren die Bilder schon in der Kehrer Galerie in Berlin.

www.ashkansahihi.com, www.instagram.com/ashkansahihi, www.facebook.com/ashkan.sahihi

Das Buch „New Queer Photography“ von Herausgeber Benjamin Wolbergs wird im August 2020 gedruckt und erscheint bei www.verlag-kettler.de, ISBN: 978-3-86206-789-3

Hier kann man das Buch vorbestellen