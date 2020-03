BARBIE: Sie hat es wieder getan!

× Erweitern Foto: M. Rädel Barbie Breakout

Barbie Auf Instagram postete die Dragqueen bereits das Taschenbuch

Dragqueen Barbie Breakout veröffentlicht am kommenden Montag ihr zweites Buch „girl, bye“ und schlägt damit schon vorab Wellen.

Nicht nur in Corona- und Homeoffice-Zeiten brauchen wir alle Menschen, die sichtbar „anders“ leben. Queeres Leben, sie es live oder im Internet, als Buch, als Stream, Podcast oder Video, bringt Farbe in den Alltag, lässt einen Stereotypen hinterfragen, auch mal lachen und eigene Verhaltensmuster überdenken. Es sind bei Dragqueens aber nicht nur die (mitunter) bunten Gesichter, es ist auch der Sonderstatus in einer sonst heteronormativen Welt, der im Idealfall von den Künstlerin*innen genutzt wird, der Gesellschaft und dem Leser den Spiegel vorzuhalten.

Foto: Selfie Barbie Breakout

Am 30. März soll nun Barbie Breakouts Taschenbuch „girl, bye“ erscheinen, über 320 Seiten dick. „Ein Blick in Bärbels Welt. Ich habe viel über sie gelernt. Und tatsächlich auch das ein oder andere über mich. Danke für den Spiegel, den du mir, bzw. uns allen vorhältst. Und danke für die Inspiration“, freut sich zum Beispiel Sängerin Conchita Wurst über Barbies zweites Buch, das 8 Jahre nach dem Erstlingswerk „Tragisch, aber geil“ (wir berichteten) erscheint.

Foto: M. Rädel Barbie Breakout 2014 Barbie Breakout

Über Barbie

Seit der Jahrtausendwende mischt diese tätowierte Schönheit als DJane und Stargast die Szene gehörig auf. Vor allem im Nachtleben und bei großen Events, wie etwa dem Life Ball oder auch „Werq The World“, sorgt(e) sie für Glamour. Die 1978 geborene Freundin von Melli Magic und Joko Koma ist aber auch eine oft ziemlich politische Bloggerin und HIV-Aktivistin. „Ich hatte eine sehr aufregende Kindheit, habe die ersten Jahre meines Lebens als Transgender-Kind gelebt, dann kam die Pubertät mit all den Drogen und all der Gewalt und schließlich Berlin und meine Karriere hier mit all den Exzessen und dem ganzen Wahn.“

