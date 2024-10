Barbra Streisand – neuer Bildband

Was sie macht, macht sie mit Herzblut und viel Können. Deswegen der Erfolg, deswegen der Kult. Die Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand engagierte sich zudem schon immer für die LGBTIQ*-Szene. Der Kölner TASCHEN Verlag bringt nun ein über 330 Seiten starkes Buch zu Ehren der 1942 Geborenen raus.

Fast immer an ihrer Seite waren die Fotografen Steve Schapiro (1934 – 2022) und Lawrence Schiller (geboren 1936), die hinter diesem Buchprojekt stehen. Der prächtige Bildband (ISBN 978-3-7544-0013-5) vereint legendäre, seltene und ikonische Fotografien von Barbra Streisand mit unter anderem Kolleg*innen wie Elliott Gould, Sydney Pollack, Vincente Minnelli, Cis Corman, William Wyler, Omar Sharif, Kris Kristofferson und Robert Redford. Und etwa 100 bisher nicht veröffentlichten Bilder! Ein Muss für Sammler*innen und ein edles Geschenk für Fans – oder an dich selbst.

Die Liste der Erfolge der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin und Sängerin ist lang: „Woman in Love“ (mit den Bee Gees), „You Don’t Bring Me Flowers“, „No More Tears (Enough Is Enough)“ (mit Donna Summer), „Papa, Can You Hear Me?“ sowie „Tell Him“ mit Céline Dion und viele Evergreens mehr gehen (mit) auf ihr Konto. Die Szene liebt Barbra aber auch für ihr Engagement für die LGBTIQ*-Szene, ihre Filme („Yentl“, „Funny Girl“, „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ ...) und ihren Humor. www.taschen.com

