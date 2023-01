Benno Fürmann: „Wie ich Kraft in der Natur finde“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler lädt am 6. März zur Lesung, zur Buchpremiere ein, um sein neues Buch „Unter Bäumen. Wie ich Kraft in der Natur finde“ vorzustellen.

„So viel Bäume, wie ich pflanzen müsste, um die Emissionen, die ich durch meine Flugreisen verursacht habe, neutralisieren zu können, kann ich gar nicht pflanzen. Aber ich finde, vor einer Aufgabe zu kapitulieren, nur weil sie einem zu groß erscheint, sollte niemals ein Alibi für das Nichtstun sein.“

Der 1972 in Berlin Geborene sucht die Natur, wann immer er kann, egal, ob Bergwälder in Bayern oder Regenwälder in den Tropen, Bäume und Natur tun ihm gut. Darüber hat Benno Fürmann ein Buch geschrieben: „Unter Bäumen“, satte 256 Seiten dick, erscheint es im März 2023 im GRÄFE UND UNZER VERLAG. Wir legen es dir ans Herz.

6.3., Benno Fürmann: „Unter Bäumen. Wie ich Kraft in der Natur finde“, Lesung, Pfefferberg Theater, Schönhauser Allee 176, Berlin, U Senefelderplatz, 20 Uhr