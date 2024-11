„Berlin has always been eine schwule Stadt.“ – Helmut Newton

× Erweitern Krause & Johansen Foto: David Bowie, Hotel Kempinski, Berlin, 1983. Photographer: Helmut Newton, © 2024 Helmut Newton Foundation, Berlin

Expand Helmut Newton, als Helmut Neustädter in Berlin geboren, ist einer der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, bekannt wurde er durch seine Arbeit für das Magazin VOGUE

Der Todestag des berühmten und einflussreichen Künstlers Helmut Newton (1920 – 2004) jährte sich diesen Januar zum 20. Mal. Der Kölner TASCHEN Verlag ehrt den einst in Berlin geborenen, dann international erfolgreichen Fotografen daher mit einem Buch über seine Heimatstadt, aus der er mit 18 Jahren vor den Nationalsozialisten fliehen musste.

„Helmut Newton, Berlin, Berlin.“ von Autor und Helmut-Newton-Stiftungsdirektor Matthias Harder soll am 28. November ab 18 Uhr in Berlin (TASCHEN Store, Schlüterstr. 39) vorgestellt werden. Das über 120 Seiten starke Buch, überzeugt mit grandiosen und geradezu ikonischen Aufnahmen aus vielen Jahrzehnten.

Los geht die Zeitreise in den 1930ern, sie endet im 21. Jahrhundert und nimmt uns mit in Alt-Berliner Pensionen, Kneipen, Klubs und in die Jetset- und Filmwelt. So sehen wir zum Beispiel David Bowie, Hanna Schygulla und auch John Malkovich vom Meister inszeniert. www.taschen.com

× Erweitern Foto: Constanze Mode, Berlin, 1959. Photographer: Helmut Newton, © 2024 Helmut Newton Foundation, Berlin

Wir sind auch auf Instagram: