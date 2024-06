BILDBAND: Das Bedürfnis nach Spiritualität

× Erweitern Bild: Simon Quaglio, Bühnenbildentwurf zu W. A. Mozarts „Die Zauberflöte“, Hof- und Nationaltheater München, 27. Nov. 1818, © Deutsches Theatermuseum

Wer sich an nichts festhält, weder an Religion, der Liebe, der Familie, der ist selten vollkommen glücklich, so gilt es allgemein. Und in der Tat braucht der Mensch den Glauben an das große Ganze, das Ewige und hat ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Spiritualität.

Der prächtige Bildband „Sacred Sites. The Library of Esoterica“ vom Kölner TASCHEN Verlag widmet sich diesem Bedürfnis, wie es sich unter anderem in der Kunst weltweit auswirkt. Wie es inspiriert und zu beeindruckenden Werken antreibt.

„Natur, Kunst und Schönheit sind an Orten zu finden, die früher und heute als heilig angesehen werden“, wird vorab verraten. Genau: Kraftorte sind oft auch alte heilige Orte, besonders schöne Bergseen haben oft auch eine Sage, die sie noch mystischer macht. Das Buch vereint Bildklassiker, Essays, Interviews und insgesamt mehr als 400 Bilder. Ein Augen- und Sinnesschmaus!

„Sacred Sites. The Library of Esoterica“, Hardcover, 17 x 24 cm, 1.77 kg, 520 Seiten, www.taschen.com