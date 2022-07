Bruce LaBruce „Photo Ephemera“

× Erweitern Foto: Bruce LaBruce BruceLaBruce

Sexy Bilder treffen auf Fotos, die nicht jedem Betrachter, jeder Leserin gefallen. Urin oder Blut will nicht jeder sehen in einem Bildband. Aber es ist eben ein echter Bruce LaBruce in Buchform, da ist Kompromisslosigkeit ja quasi ein Muss.

Das über 120 Seiten dicke Buch sei, so der Verlag BARON BOOKS, „eine visuelle Autobiografie, aufgebaut aus persönlichen Schnappschüssen, Momenten mit Liebenden, Freunden, Reisen und Hinter-den-Kulissen-Ausschnitten aus seinen Filmen.“ Eintagsfieber für die Ewigkeit.

Geboten bekommst du in „Photo Ephemera“ in einem Moment noch sexy Bartburschen, Partyschnappschüsse, Promis wie Beth Ditto und Karl Lagerfeld, im nächsten Moment dann eben jene bereits genannten Körperflüssigkeiten … Band eins und zwei erscheinen Juli / August 2022.

Über BruceLaBruce: Der am 3. Januar 1964 geborene Kanadier lebt und wirkt vor allem in Berlin und Toronto, ist aber international ein Star am Filmhimmel. Der Regisseur und Fotograf ist vor allem bekannt für schwule Filmerfolge wie „Saint-Narcisse“, „No Skin Off My Ass“, „The Revolution Is My Boyfriend (The Raspberry Reich)“ sowie „Otto; or, Up with Dead People“ und „I Know What It's Like to Be Dead“. brucelabruce.threadless.com