Gio Pontis kaleidoskopisches Universum

Schaut man sich aktuelle Wohn- und Designtrends an, so merkt man schnell, dass sein Können immer noch inspiriert. Seine Ideen aus dem 20. Jahrhundert befruchten auch heute noch die Architekten und Designer: Gio Ponti war ein Genie.

Der 1891 geborene spätere Designer, Architekt und Professor für Architektur war als er 1979 starb einer DER wichtigsten Kreativen seiner Zünfte. Weil er Visionen hatte, mutig war und auch einen starken und ausgeprägten Sinn für Ästhetik besaß.

„Das beständigste Element ist nicht Holz, nicht Stein, Stahl oder Glas. Das beständigste Element in einem Bauwerk ist die Kunst. Lasst uns etwas sehr Schönes damit machen.“

Foto: Dan Wynn, Gio Ponti Archives/ Historical Archive of Ponti’s Heirs Gio Ponti 1959 im New Yorker Alitalia-Büro

Das Wohnen mit grafischem Konzept, das heute Hipster und Ästheten beglückt, wurde in dieser Form von Gio Ponti mitentwickelt: vertikalen Schnitte, Rechtecke, Tische in Kristallform, Quadrate, Details in Messing und starke Möbel- oder Teppichfarben vor weißen Wänden.

Der TASCHEN Verlag aus Köln veröffentlicht nächste Woche das über 570 Seiten starke Buch „Gio Ponti“, eine Zeitreise durch sein kaleidoskopisches Universum, das zeigt, wie visionär und großartig dieser Künstler war. Zudem wird der Arlecchino-Gitter-Couchtisch von 1954 in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren von TASCHEN neu auf den Markt gebracht – in dem ursprünglichen quadratischen Format!

× Erweitern Das weltberühmte Pirelli-Hochhause (1955 – 1960) in Mailand, Doppelseite aus dem Buch „Gio Ponti“

