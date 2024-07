Buchdebüt von Jo Weil

× Erweitern Foto: M. Ernst

„Jan und Julian – Volles Risiko“: Dieser Buchtitel klingt wie eine TV-Serie. Und dahinter steckt auch ein TV-Serien-Star: Jo Weil („Verbotene Liebe“).

Der beliebte Schauspieler veröffentlich Ende Juli, am 26.7., seinen ersten Liebesroman, ab sofort kann das queere Werk vorbestellt werden. Das Buch ist das erste Werk aus einer geplanten Buchreihe, die eine schwule Liebesgeschichte teenagergerecht erzählt.

Im Mittelpunkt von Jo Weils Buchdebüt stehen die erste Liebe, die Performing Arts School in London und natürlich Julian und Jan. Sein Buch soll den Menschen Mut machen, zu ihren Gefühle und ihrer Identität zu stehen, so der Autor, der selbst für viele der diversen LGBTIQ*-Community ein Vorbild war, zu sich zu stehen. Über Jo Weil: Der am 29. August 1977 in Frankfurt am Main geborene Schauspieler spielte schon in diversen Serien, etwa „Unter uns“ und „Alles was zählt“, und glänzte beim „Bodyguard“-Musical. Bekannt wurde Jo Weil als schwuler Charakter in einer Soap, sein privates Coming-out hatte er jedoch erst danach, 2020. Doch schon immer setzte Jo Weil sich aber für Queers und auch HIV-Positive ein! main-verlag.de

Besuch uns auf Instagram: