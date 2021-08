Buchtipp: „Can you feel it?“ Poetry über das Erwachsenwerden

× Erweitern Illustration: Schilberz

Kaum eine Generation beschäftigt sich so intensiv mit dem Erwachsenwerden, wie die Generationen Y und Z. Die Frage nach der Notwendigkeit dessen stellen sich nicht nur junge Queers, sondern auch die Autorin Sophie-Charlotte.

can you feel it sophie charlotte „Can you feel it?“ von Sophie Charlotte, Hardcover, 19,0 x 12,0 cm,176 Seiten, € 19,90, ISBN 978-3-89998-374-6, Anthea Verlag Berlin

Mit ihrer Gedichtsammlung „Can you feel it?“ veröffentlicht sie im Berliner Anthea Verlag ihr erstes Buch und eine Offenbarung über sich selbst und viele weitere Menschen in ihrer Generation. Gedichte über die unterschiedliche Wahrnehmung von Liebe, Sexualitäten und Geschlechter bieten den Lesenden einen fantastischen Einblick in die Welt von Sophie-Charlotte.

Zwischen wilden Partys, Gruppensex und immer neuen Arbeitsanforderungen bewegen sich mittlerweile zwei Generationen zwischen der Frage nach dem Muss und der Frage nach dem Wollen. Erfahren haben die reflektierten Wesen jedenfalls Vieles und stellen immer wieder fest, dass mensch erst einmal verloren gehen muss, um sich selbst zu finden. Sophie-Charlotte ist Psychologie-Studentin, Hundebesitzerin und ehemalige deutsche Meisterin. Hauptsächlich ist sie jedoch ein kleiner Teil einer großen Generation; ein sich immer veränderndes Puzzle-Stück.

Für alle, die manches Mal in ihren Gedanken verloren gehen, gibt es nun die passende Poesie auf 176 Seiten und Illustrationen in „Can you feel it?“ von Sophie Charlotte. Zu finden im Anthea Verlag aus Berlin für nur 19,90 Euro.