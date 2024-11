Unsere Buchtipps für den Winter

×

An kalten Tagen bleibt #mensch oft im Bett oder auf der Couch und streamt und streamt. Das bringt aber nicht immer die gewünschte Unterhaltung. Eskapismus vom Alltag kann auch anders funktionieren – und womöglich besser mit „alten Medien“.

Denn es ist einfach so: Ist es draußen kalt und nass, bringen Bücher Freude in den Alltag. Dazu noch entspannte Musik via CD oder Vinyl – zum Beispiel „Gold“ von Dusty Springfield – und die Entspannung kann beginnen. Denn wenn etwas eingelegt oder aufgelegt wird, werden eben andere „Knöpfchen im Hirn“ betätigt, als wenn du eine Playlist anklickst.

Gerade neu erschienen sind zwei Bücher, die wir dir hiermit ans Herz legen wollen: „#MaspalomasPride“ von Maximillian von Genster und „O du schreckliche – Ein garstiger Weihnachtskanon“ mit Erzählungen von unter anderem Martin Suter, Virginia Woolf, Hans Fallada, Jan Weiler und Axel Hacke, herausgegeben von Felix Jácob. Gesegnete Schadenfreude, kann #mensch da nur sagen, denn diese Sammlung an Geschichten unterschiedlichster Autor*innen sind alles andere als vorhersehbar oder allzu bekannt. Weihnachtsgeschichten einmal ganz anders, ein Lesespaß für alle!

Wesentlich queerer wird es da bei „#MaspalomasPride“. Der Roman von Maximillian von Genster nimmt uns mit ins Getümmel von Gran Canaria. Und das ist durchaus amüsant, hier ist ein kleiner Textauszug für dich: „Im Tageslicht sah Playa so aus, wie ich mich fühlte: Nicht mehr ganz frisch, dennoch gut gelaunt. Ich wollte duschen, mich eincremen und endlich an den Strand. Der Name Granny war eigentlich perfekt, da auch alles auf der Insel so alt wie meine Großmutter war.“ Wenn du noch nicht weißt, was du verschenken willst, das sind unsere Tipps!

