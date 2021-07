Burschen aus der Slowakei

× Erweitern Foto: Phil Dlab

Geboren wurde Phil Dlab in dem Land, in dem er jetzt auch wieder lebt, der Slowakei. Aufgewachsen ist er allerdings in Kanada, doch der Ruf der Heimat war so laut, wie diese Kerle hier sportlich sind.

Seine mit der Kamera eingefangenen Männer seien „athletisch, aber keine Poser; attraktiv, aber nahbar“. Und in der Tat vermitteln diese durchaus erotischen Bilder pure Lebensfreude ohne angestrengtes Posing oder fiese Filter, wie man sie (leider) von Social Media gewöhnt ist.

Phil Dlab schafft es, seine Jungs bei aller Inszenierung natürlich rüberkommen zu lassen. Heute erscheint sein erster Bildband „Nothing to Hide – Young Men from Slovakia“, der 150 Motive zu einem testosterongeladenen Reigen vereint. Sexy!

www.bodytorium.com, www.salzgeber-buchverlage.de

