Claus Daniel Herrmanns „Pinke Monster“

Die Pubertät, der Lebensabschnitt, in dem #mensch sich hässlich, ungeliebt und falsch behandelt fühlt. Wo ein Platz in der Gesellschaft gesucht wird, in einer mehrheitlich heterosexuellen Gesellschaft. Doch Frank weiß, dass er das nicht ist.

Seine Mutter ist ihm keine große Hilfe, denn die versucht, den an einer Depression erkrankten Vater bei einer esoterischen Heilerin namens Thea zu helfen. Und die findet queere Energien gar nicht gut … Gut, dass es Michael gibt, der dem 14-Jährigen zur Seite steht beim Coming-out, und dass Franks Mutter dann doch noch auf den Tisch haut. Ein Buch, ein Comic, das selbst DER Comic-Meister Deutschlands, Ralf König, lobt: „Jede Coming-out-Geschichte macht anderen Mut, zu diesem wichtigen Schritt zum wahren Selbst. Daniels fein gezeichneter Comic lehrt, auch denen nicht zu trauen, die sich wohlwollend geben, aber irgendeine toxische Wahrheit für sich gepachtet haben. Und dass der wahre Kompass für das, was richtig und falsch ist, nur im eigenen Bachgefühl zu finden ist.“

Diesen Worten schließen wir uns nur zu gerne und hundertprozentig an. Jedes Coming-out wird von Menschen kommentiert und begleitet, die nicht immer Ahnung haben, die mitunter absurde Moralvorstellungen und medizinisch-psychologisches Halbwissen haben – und die denken, sie müssten ihre Mitmenschen nach ihren Vorstellungen verändern. Und liegen dabei so falsch, wie es nur eben geht. Wenn Menschen sich mit religiösen oder esoterischen Gedanken über andere Menschen stellen, ist das immer falsch. Und dann werden auch religiöse Zusammenhänge falsch verstanden. Denn, um in diesem Kontext zu bleiben, wenn die schöpfende Kraft omnipotent und unfehlbar ist, dann kann sie gar nichts erschaffen, was nur schlecht ist. Am Ende geht es um die Liebe – und wer liebt handelt immer richtig. www.clausdanielherrmann.de, www.reprodukt.com

