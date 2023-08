Karl-Lagerfeld-Biografie zum 90. Geburtstag

„Wirklich alles über Karl Lagerfeld“: Wenn ein Buch so heißt, dann werden die Fans misstrauisch. Doch das könnte hierbei klappen!

Denn Tiffany Cooper, die eng mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat, ist mitbeteiligt am Buch. Einem Comic! Die Hommage an den genialen Modeschöpfer, Designer, Fotografen und Kostümbildner erscheint am 28. August und will vor allem eins: unterhalten.