Der junge Will und die ewige Magie

× Erweitern Bild: Ausschnitt aus dem Cover, das von Magdalena Pągowska gemalt wurde

Foto: M. Rädel Rothenburg, Franken, Burg Fantasy- und Mystik-Bücher boomen besonders in der dunklen Jahreszeit

Beobachtet man die aktuelle Diskussion um queere, nicht nur dünne und trainierte sowie nicht nur „weiße“ Darsteller*innen bei der „Herr der Ringe“-Serie auf amazon, so kann man fast verzweifeln. Zum einen: unnötig und falsch. Zum anderen: Fantasy hat nicht immer mit dem europäischen Mittelalter zu tun.

Dass Bastei Lübbe / LYX es in diesen aufgeheizten Zeiten wagen, einen queeren Fantasy-Wälzer auf den Buchmarkt bringen, ist daher mutig, wichtig und richtig.

Die Autorin C. S. Pacat entführt uns in ihrem Buch „Dark Rise“ ins London von 1821, wo Will, beschützt durch den Orden der Stewards, als Kämpfer gegen das Böse aufgebaut wird. Auf über 530 Seiten trifft hier Fantasy auf Diversity, das alte London auf noch viel länger zurückliegende Zeiten und vor allem Will auf dunkle Mächte. „Dark Rise“ eignet sich hervorragend für dunkle Herbst- und Winterabende unter dicken Decken. www.lyx-verlag.de