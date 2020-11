Das Buch zum Tom

× Erweitern Tom of Finland

Foto: H. v. Berg

Der bekannte Fotograf Henning von Berg ist einer der Männer, die an dem neuen Buch über DEN „Leder-Fetisch-Zeichner“ überhaupt beteiligt sind.

Das Buch „Made in Germany – Tom of Finland“ konzentriert sich auf die besondere Beziehung von Tom of Finlands beispielloser Karriere in einer damals noch extrem homophoben Welt und Deutschland.

Bild: Tom of Finland

Zudem ist es eine Art Richtigstellung, wie Henning von Berg verrät: „Frühere Bücher hatten einfach immer falsche Informationen aus früheren Veröffentlichungen kopiert und eingefügt. Aber falsche Behauptungen und falsche Schlussfolgerungen werden durch wiederholte Wiederholungen nicht wahrer“, so der Künstler.

„Für diesen brandneuen Band forschten die Kuratoren Jürg Judin und Pay Matthis Karstens und ihr hochmotiviertes Team in verschiedenen Städten. In Privatsammlungen fanden sie verschiedene Kunstwerke, von denen angenommen wurde, dass sie verloren gingen. Bisher unbekannte Fakten über Toms frühe Werke und seine allererste Ausstellung im Revolt Shop wurden korrigiert. Gerüchte und Wahrheiten über das, was 1976 in Hamburg geschah, können nun endlich plausibel erklärt werden.“ Ein wichtiges Buch, ein erotisches Kunstbuch und zudem ein ganz wunderbares Geschenk.

Das Buch „Tom of Finland – Made in Germany“ ist 200 Seiten stark und 25 x 30 x 26 cm groß. www.galeriejudin.com

Tom of Finland

Über Tom of Finland

Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) ist DER homosexuelle Zeichner überhaupt. Weltweit kennt, sammelt und benutzt man seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert.

Der Künstler studierte Kunst in Helsinki und zeichnete Werbemotive, bevor er 1957 seine ersten Arbeiten von hyper-maskulinen Kerlen im US-Magazin „Physique Pictorial“ veröffentlichte. Von diesem Moment an war der Mythos Tom of Finland geboren, der vor allem der schwulen (Fetisch-) Welt jede Menge fantasievoller Vorlagen liefert. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Tom brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion. Und: Er zeigte erstmals einen selbstbewussten und starken schwulen Mann, kein Opfer der Gesellschaft!

www.tomoffinland.org