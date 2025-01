Das Buch zur Britney

Britney-Hits wie „Oops ... I Did It Again“ sind heute so populär wie damals

Vor allem zur Jahrtausendwende und dann immer mal wieder landete die US-Künstlerin immer wieder einen Welthit, der sowohl in den Radios als auch in den Klubs funktionierte.

„Lucky“ und „… Baby One More Time“ zum Beispiel oder auch „Toxic“, „Gimme More“ und zuletzt „Hold Me Closer“ an der Seite von Elton John. Ob, was und wie viel sie da mitgesungen hat, wurde immer wieder heiß diskutiert. Aber bei Britney Spears ging es nie nur um die Stimme. Das Gesamtkunstwerk stand im Fokus – und irgendwann auch endlich der Mensch, vor Gericht erstritt sich der einige Zeit lang entmündigte Kinder- und Popstar die Freiheit aus der Vormundschaft zurück. **