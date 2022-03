Das Glück, die Trauer und die Lebensfreude

×

Wege zum Glück und Tipps, Trauer zu überwinden. Zwei neue Bücher machen Mut und geben Kraft an schweren Tagen.

Krieg in Europa, Jahre der Pandemie, der Verlust geliebter Menschen oder Freunde, Sorgen um den Arbeitsplatz. Viele Faktoren können dazu führen, dass man sich wie gelähmt vor Trauer, unglücklich und einsam fühlt. Gerade und bald erschienen sind zwei Bücher, die sich zum einen mit der Trauer, zum anderen mit den Wegen zum Glück beschäftigen.

„endlich. Über Trauer reden“ von Caroline Kraft und Susann Brückner, den Macherinnen des gleichnamigen erfolgreichen Podcast, erscheint am 14. März bei Goldmann und liest sich anders als andere Bücher zum Thema Tod. „Uns geht es um das Erkennen der Trauer in all ihren seltsamen Erscheinungsformen, um Funktionierenmüssen und Kapitulation, echten Trost, um die Körperlichkeit der Trauer, um Rituale und Sex“, wir vorab verraten. So ist der Ton dann auch nicht allzu pietätvoll, kirchlich oder betulich, nein, es werden ehrliche Worte gewählt und praktische Tipps gegeben, die das Loslassen und Verarbeiten leichter machen. Beide Autorinnen mussten dies schon, Susann Brückner verlor ihren Vater und ihren Bruder durch Suizid, Caroline Kraft, ausgebildete Sterbebegleiterin, musste über den Tod des Exfreundes hinwegkommen. endlich.cc

Natalie Jeanne Zonnekeins Buch „Komm mit, wir gehen glücklich werden“ bietet auch Rat und Lebenshilfe, allerdings ganz anders, nicht von der Trauer ausgehend, es geht um das Streben nach Glück – und das mit ganz praktischen Denkanstößen und Tipps in poppiger Aufmachung. Schriftlich verrät der Verlag über das Buch der studierten Psychologin und Yoga- und Meditationslehrerin via E-Mail: „Es ist in der heutigen von Wandlungen und Krisen gezeichneten Welt nicht immer leicht zu erkennen, was das eigene Glücklich-Sein nun eigentlich genau ausmacht. Oft wird die Suche von der Frage begleitet, wie man nachhaltig die notwendigen Grundlagen für das eigene Glück erschaffen kann. Dieses Buch lädt ein, sich auf eine Reise zum eigenen Glück zu begeben und das eigene Glücks-Vermögen zu stärken.“ Natalie Jeanne Zonnekein betreibt ein Meditationszentrum auf Korfu und gibt dort und gibt Workshops und die Möglichkeit zur spirituelle Ruhepausen in der Natur. manto-corfu.com