SchweizDeutschland: Das Pinke Sofa

Der Schweizer Josia (18) und der Berliner Kai (24) gründeten vor wenigen Wochen ihren schwulen Buchclub im Internet: „Das Pinke Sofa“. Schon jetzt kann sich das Duo freuen: Die Follower-Zahl ist bereits vierstellig.

Bücher zu lesen trainiert dein Gehirn. Du merkst dir das, was du liest, wesentlich besser und länger, als wenn du im Internet draufschaust. Nicht erst die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sorgten zudem dafür, dass mehr gelesen wird. Bücher gelesen werden! Eine Brücke von Print zu Internet schlägt „Das Pinke Sofa“ von Kai und Josia (Bild unten).

Darius der Große fühlt sich klein „Im März lesen wir zur Zeit das Buch ,Darius der Große fühlt sich klein' vom queeren US-Iranischen Autor Adib Khorram“, verrät Kai

Es sei ein Internet-Buchclub für queere deutschsprachige Literatur. „Wir wollen queere Stimmen hervorheben und gerade der Literaturbranche zeigen, dass unsere Geschichten keine Nische, kein Trend und kein Risiko-Thema sind. Queere Stimmen sind im deutschsprachigen Raum an sich und auch in der Literatur noch massiv unterrepräsentiert und mit verstaubten Klischees behaftet“, so Blogger Kai (Bild rechts oben) via E-Mail an uns.

„Jeden Monat lesen wir ein neues Buch und am Ende folgt ein Live Q&A-Interview mit dem/der Autor*in. Während des gesamten Monats stellen wir außerdem noch andere queere Bücher vor, darunter vor allem viele Neuerscheinungen. Zusätzlich gibt es Gewinnspiele, Empfehlungen von queeren Autor*innen und Persönlichkeiten. {...} Wir wollen Aufklärung betreiben, queere Menschen empowern, und gute Bücher genießen.“

Community-Sichtbarkeit, die Hand in Hand geht mit Kulturtipps und -genuss. Wunderbar.

www.instagram.com/daspinkesofa, www.instagram.com/josiajourdan, www.instagram.com/kaispellmeier