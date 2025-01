„… DAS WÜSSTEN SIE WOHL GERNE!“ – Michael Reh mit neuem Buch

×

Einst Model, dann Hair- und Make-up-Artist, später Schauspielschüler, schließlich Student an der Sorbonne. Und dann weltweiter Erfolg als Fotograf. Michael Reh, 1962 in Dortmund geboren, lebt ein spannendes Leben. In seinem neuen Buch „… DAS WÜSSTEN SIE WOHL GERNE!“ lässt er uns teilhaben an seinen prominenten Begegnungen – und das auf über 190 Seiten.

„Es ist eine Hommage an all die wunderbaren Menschen, die ich in den letzten Jahrzehnten getroffen habe. Im Besonderen an all die Frauen, deren Erinnerung und Engagement ich bewahren möchte. Sei es Marlene Dietrich, Eartha Kitt oder Pamela Anderson“, so der queere Autor und Kinderschutz-Aktivist, der sich nach zwei ernsten Büchern zum Thema sexuellen Missbrauch, „Katharsis“ und „Die neun Gebote“, der schönen Seite seines Lebens als Jetset- und Modefotograf widmet.

„Es sind Geschichten über Menschen, die mich emotional berühren, mit denen ich gemeinsame Erfahrungen gemacht habe und die mein Leben, meine Haltung und meine Handlungen beeinflussten. Und gleichzeitig ein intimer, unterhaltsamer und amüsanter Blick hinter die Kulissen.“ Mit dabei sind unter anderem Lilo Wanders, mit der er seit der Schulzeit befreundet ist, Popsängerin Jennifer Rush und auch Gianni Versace und Wolfgang Joop. „… DAS WÜSSTEN SIE WOHL GERNE!“ (ISBN: 978-3-910408-06-7, Charles Verlag) soll im März erscheinen.

www.michaelreh-autor.de, www.michaelrehphotography.com

