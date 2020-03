In den Hitlisten: Nina Queer

Nina Queer Dauerläufig

In Deutschland gilt als Bücher-Bestseller jenes Meisterwerk, welches 100.000 Exemplare oder mehr verkauft hat. Diese magische Zahl scheint Entertainerin und männer*-Kolumnistin Nina Queer nun erreicht zu haben.

„Völlig irre! Nach 9 Jahren entdeckt Deutschland mein Buch Dauerläufig völlig neu und katapultiert mich in den Charts wieder ganz nach oben. In Österreich führe ich sogar in fünf Kategorien die Charts an und in der Schweiz immerhin noch 3!“ Nina Queer freut sich auf Facebook

2011 erschien Lady Qs Buch-Dauerbrenner „Dauerläufig“, der nun seid drei Tagen offiziell als Bestseller ausgewiesen wird. Wegen der großen Nachfrage nimmt die Autorin zur Zeit im Studio die Hörbuchversion ihres ersten Romanes auf. Nina Queer ist damit die erfolgreichste Dragqueen, die jemals im deutschsprachigen Raum als Autorin tätig war.

Die als Comedy-Central-Moderatorin, Entertainerin, Showgirl, DJ und Sängerin populär gewordene Wahlberlinerin berichtet in dem Buch „Dauerläufig“ überspitzt, authentisch und rührend, was passiert, wenn die Lichter ausgehen, das Make-up abgewaschen ist und die Perücke auf dem Ständer hängt. Zahlreiche Farbfotos mit Promis wie Robbie Williams und Beth Ditto unterstreichen den glamourösen Touch, ein Buch, das gute Laune macht, nicht nur in Homeoffice- und Corona-Zeiten. Sie bringt es aus den Punkt: „Es geht um Sex“.

Unser Kurzinterview von 2011:

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina Queer Nina Queer auf Arbeit

NINA, WARUM HAST DU EIN BUCH GESCHRIEBEN?

Weil ich finde, dass die Welt ein Recht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren! (lacht) In meinem Leben passiert so viel, das musste zu Papier gebracht werden. Das Buch handelt aber nicht nur von mir, es ist ein Blick auf das gegenwärtige Berlin! Alle denken: Christiane F., das ist so lange her – aber es haben sich nur die Orte geändert. Der Exzess ist geblieben!

WAS IST DEINE LIEBLINGSSTELLE IM BUCH?

Ja, ich habe zwei Lieblingskapitel: Das eine heißt „Bin ich eine Nazi-Hure?“, das andere ganz schlicht „Mein Wohnzimmer“ ...

MUSS MAN ANGST HABEN?

(lacht) Na, das Buch ist keine Abrechnung. Oder doch?

*Interview: Michael Rädel

www.ninaqueer.com