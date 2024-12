„EIGHTIES“ ⭐ Von Lagerfeld bis Acid House

× Erweitern Foto: www.taschen.com David Bailey. Eighties, Yves Saint Laurent Hier siehst du die besondere Ausgabe „David Bailey. Eighties. Art Edition No. 1–100, ‘Yves Saint Laurent’, 1981“

Der 1938 geborene UK-Modefotograf David Bailey präsentiert zusammen mit dem Kölner TASCHEN Verlag einen prächtigen Bildband, der das Jahrzehnt feiert, das nunmehr schon seit dreißig Jahren zelebriert wird, die 1980er.

Warum? Weil vieles, was in der Nachkriegszeit aufkam, etwa Rock, Disco, Punk und ein hedonistischer Lifestyle dort zur vollen Blüte kam oder sich in bis heute wichtige Kunst-, Musik- und Modeströmungen entwickelte. Der über 290 Seiten starke Bildband (ISBN 978-3-7544-0011-1) lässt dich eintauchen in die Jahre der Supermodels, der legendären Sänger*innen und Modeschöpfer.

× Erweitern Foto: www.taschen.com Karl Lagerfeld, David Bailey. Eighties Lebenslustig: Karl Lagerfeld in den 1980ern

Mit dabei sind zum Beispiel Karl Lagerfeld, Jerry Hall, Grace Jones, Lady Di, Naomi Campbell, Tina Turner und Yves Saint Laurent. Es sei eine „Zeitreise in die Dekade der Dekadenz“, wie der Verlag vorab verrät. Und die machen wir doch sehr gerne! Denn gerade, wenn die Welt, dadurch, dass #mensch immer mehr von überall erfährt, gefährlicher wirkt, die Sorgen erdrücken und der Stress nicht weniger wird, tut es gut, zurückzublicken. Das Hier & Jetzt vergessen und gucken, wie lustig, schräg und wild es doch im 20. Jahrhundert war, egal, ob du da nun schon gelebt hast oder deine Eltern noch Teenager waren ... www.taschen.com

