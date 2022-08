Den Gipfeln entgegen! Die Berge, sie rufen

× Erweitern Foto: M. Rädel

Gif: www.taschen.com

Die wahrlich zeitlose Schönheit der Alpen in Photochromen aus der Zeit um 1900 kann man dank dem Kölner TASCHEN Verlag zu sich nach Hause holen. „The Alps 1900. A Portrait in Color“ ist ein ganz wunderbares Buch, das Fernweh stillt und den Geist entspannt.

Mitunter erdrückt einen diese Enge. Diese Enge aus Stress, Druck, überempfindlichen Narzissten, dieses Labyrinth aus (An-)Forderungen der Umwelt, toxischen Verhaltensweisen, hässlichen Umgangsformen und wetternden (Wahl-)Familienmitgliedern. Da kann es sehr befreiend – und nachweislich gesund – sein, einfach mal oben zu sein und auf diese kleine Welt mit all ihren Bewohnern zu gucken. Alles erscheint so nebensächlich, flüchtig, unbedeutend und mitunter unsinnig. Oben auf einem Berg zu stehen, räumt den Kopf auf und versorgt dich mit viel neuer Energie. Da wir aber nicht einfach so mitten in der Arbeitswoche diesem Genuss nachgehen können, kann alpiner Eskapismus in Buchform durchaus guttun.

„The Alps 1900. A Portrait in Color“ ist so ein Buch. Und vor allem hat es noch einen Trumpf in der Hinterhand: die verklärte gute alte Zeit. Denn hier versammelt wurden ja nur Photochrome ** aus der Kaiserzeit, Jahre vor dem Ersten Weltkrieg aufgenommen, als die (unsere!) Welt scheinbar noch in Ordnung war. Süßliche Gedanken, klar, aber erlaubt, um sich zu erholen. „The Alps 1900. A Portrait in Color“, so der Verlag via E-Mail „entführt uns in eine hinreißend altmodische Zeit, in der die ersten Berg- und Zahnradbahnen Herren in Lederhosen und Damen in langen Röcken an den Rand der Gletscher brachten, in der einheimische Bergführer mit Touristen auf Maultierrücken unterwegs waren, Bergsteiger als Verrückte galten und Skifahrer eine Kuriosität darstellten.“ Ein sehr schönes 600 Seiten starkes mehrsprachiges Buch für dich, ein stylisches Objekt für deine Wohnung, ein klasse Geschenk für alle, die die Alpen lieben. www.taschen.com

** eine um 1880 entwickelte Fototechnik