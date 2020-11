Der König streamt und liest

× Erweitern Bild: Ralf König Ralf König

RALF KÖNIG Das ist ein Ralf-König-Selbstporträt

Heute um 21 Uhr wird Ralf König aus den queeren Mauern des BKA Theaters am Mehringdamm in Berlin heraus in die Welt streamen. Eine virtuelle Lesung, die Gutes bewirken kann. Der Zuschauer kann schmunzeln und lachen – und spenden.

„Auf der Bühne des BKA Theaters Berlin stehe ich allein mit meinem Lachband und lese winterliche Kurzgeschichten. Mit Weihnachten und Gott und so!“, so Deutschlands bekanntester Comiczeichner auf Social Media.

„Das könnt Ihr Euch relaxed zu Hause bleibend angucken und dafür mein Hauptstadt-Haustheater mit freiwilligem Ticketkauf über die harte Zeit helfen. Damit die Bude irgendwann wieder rumsvoll wird!“

Foto: dax Ralf König Ralf erfreut seit den 1980ern mit seiner Kunst

Über Ralf König

Der Buchautor, Comiczeichner und Knollennasenliebhaber (geboren am 8.8.1960 in Soest) ist einer der bedeutendsten Sympathieträger und der wohl wichtigste Chronist der deutschen Schwulenbewegung. Zudem ist der Wahlkölner sehr erfolgreich! Los ging alles 1980:

„Das dünne Heftchen SCHWULCOMIX 1 erschien 1980 im Verlag Rosa Winkel, etwa ein Jahr, nachdem ich beim legendären Frankfurter Homosexuellentreffen ‚Homolulu‘ 1979 meinen schwulen Urknall erlebte. Ich erledigte im westfälischen Werl mein Coming-out gegenüber Eltern, Freunden und Arbeitskollegen, kündigte schließlich meinen Job als Möbeltischler und zog in die Großstadtmetropole Dortmund. (...) Und dann, 1987, muss ich mich in Dortmund sehr gelangweilt haben, denn in einem Jahr haute ich ‚Der bewegte Mann‘, ‚Kondom des Grauens‘ und ‚Lysistrata‘ raus, inzwischen war ich beim renommierten Rowohlt Verlag in der Taschenbuchreihe 'rororo mann‘ gelandet.“

Das BKA-Theater streamt die Veranstaltung „Der König liest, das Volk soll lauschen“ hier unten und auf facebook.com/BKA.Theater. Viele FREIWILLIGE „Antivirus Livestream-Tickets“ gibt es für 5, 10, 20 oder 40 Euro im BKA Theater Webshop, man kann aber auch einfach einen Betrag X via Paypal an www.paypal.me/bkatheater überweisen und der queeren Kulturstätte damit helfen, zu überleben.

www.ralf-koenig.de