„Der Mönch in High Heels – Du darfst sein, wer du bist“

Kodo Nishimura

„Du trägst eine besondere Schönheit in dir, die nur du in die Welt bringen kannst“: Die inspirierende Lebensgeschichte des berühmten Make-up-Artists und LGBTIQ*-Mönchs Kodo Nishimura.

Geboren wurde er 1989, er wuchs also in einer Zeit auf, als mehr und mehr möglich war, als Queerness scheinbar möglich war.

Kodos Vater war ebenfalls Mönch und Nishimura wuchs dadurch im Tempel auf. Nach der High School ging er in die USA und studierte dort am College. Während dieser Zeit entdeckte er seine Leidenschaft zu Mode und Make-up und bildete sich darin weiter fort.

Kodo Nishimura schminkt internationale Models für Fashion-Shows und gibt Make-up-Kurse für Transgender-Frauen. 2015 erhielt er die Mönchsweihe und teilt seine Zeit seitdem gleichmäßig auf das Leben im Tempel und auf seine Karriere in der Fashionwelt auf.

Dass Mönche einer Arbeit nachgehen, ist übrigens nicht ungewöhnlich und sogar erwünscht. In Europa etwa legten Mönche einst Karpfenteiche an, wirkten in der Landwirtschaft und sorgten als Lehrer und Schreiber für die Bildung in Europa. Und wer braute das Bier? Genau, Mönche. www.droemer-knaur.de