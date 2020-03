Der tägliche Nervsack

× Erweitern Arbeit, Team

Nele Kreyßig

Wir alle haben diesen einen Kollegen, der partout nicht mit einem zusammenarbeiten will. Oder es einfach nicht kann. Oder mitunter anstrengende Verwandtschaft, deren Kommentare einen sofort auf die Palme bringen. Und dann noch die Menschen in der U-Bahn oder im Straßenverkehr, die scheinbar alles tun, um einen den Tag zu verderben.

Doch bevor man beginnt, an der Welt zu verzweifeln oder Backpfeifen zu verteilen, sollte man die Dinge, die Personen, die Situationen anders bewerten. Die Autorin und Business-Trainerin Nele Kreyßig zeigt in dem Buch „Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen“, Wege auf, mehr Ruhe zu finden und weniger Wut zu entwickeln über all die Deppen (sorry).

Es sei ein „Plädoyer für mehr Toleranz und Gelassenheit im Umgang mit anderen“ und wer sich etwas daran hält, der bekomme „mehr Anerkennung und Wertschätzung als jemals zuvor – eine der wichtigsten Glücksquellen überhaupt“. Ein gutes Buch, das am 11. März erscheint.

