Neues von Romain Berger

Foto: Romain Berger In dem Kalender zeigt Romain Berger auch Sexuelles. Für ihn ist diese Form der Kunst ein neuer Weg, den er geht. Frei, ohne Angst vor Verurteilung und auch ohne Selbstzensur

Ernste Themen provokant und auch erotisch zu verarbeiten, das ist eine Kunst. Dieser queere Künstler schafft genau das. Und so ist der neue Kalender von Romain Berger dann auch ein erotisches Vergnügen, das nicht nur mit den unbedeckten Schw*nzen provoziert.

Sein neuer Kalender „Furious“ ist ab jetzt und bis zum 22. Oktober vorzubestellen, dann ist der Kalender pünktlich zum Jahreswechsel da (spätestens!). Zudem sei dieser sehr erotische und limitierte Wandschmuck zugleich der Startschuss zu seiner neuen, in Italien startenden gleichnamige Ausstellungstour.

Über Romain Berger: Der 1988 geborene Fotograf aus Rennes, Frankreich erfreut seine stetig wachsende internationale Fangemeinde mit praller Sexualität, Kitsch, Kunst, queerer Ästhetik und Pomp. Manche der Kunstwerke von Romain Berger erinnern an barocke Theaterkulissen, an Szenen von John-Waters-Filmen, die Werke von David LaChapelle, James Bidgood, Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch an Clips von Army of Lovers. www.romainberger-photography.com