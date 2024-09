Deutschlandpremiere! Hape Kerkeling: „Gebt mir etwas Zeit“

×

× Erweitern Foto: S. Knoll Hape Kerkeling Hape Kerkeling (geboren am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen) ist ohne Frage der bekannteste Komiker (Horst Schlämmer) und TV-Moderator Deutschlands.

Expand Hape Kerkeling Der Buchautor („Ich bin dann mal weg“, „Der Junge muss an die frische Luft“ ...), Gelegenheitstransvestit (Uschi Blum, eine Art Parodie auf Andrea Berg) und Pilger wird von (fast) allen gemocht.

Ende September lädt der großartige Hape Kerkeling in den Großen Sendesaal des rbb, um sein neues Buch zu präsentieren.

Ohne Frage ist Hape Kerkeling einer der Menschen, die generationsübergreifend und in den verschiedensten Genres die Welt ein wenig besser machen. Los ging alles 1985, als der noch ganz junge Hape seine erste eigene TV-Show bekam, die Sketch- und Musikshow „Känguru“, es folgten inzwischen zu Klassikern der Comedywelt avancierte Formate wie „Darüber lacht die Welt“, „Total Normal“ und natürlich seine grandiosen Moderationen, etwa beim „Eurovision Song Contest“.

Auch an der Serien- und Filmfront zeigte Hape Kerkeling, was lustig ist. Zum Beispiel mit Filmen wie „Club Las Piranjas“ (der Kultfilm wurde viel später auch eine Miniserie), „Willi und die Windzors“, „Kein Pardon“, „Samba in Mettmann“, „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“, „Horst Schlämmer – Isch kandidiere!“ und natürlich mit der wunderbaren Verfilmung seines nicht weniger wunderbaren Buchs „Der Junge muss an die frische Luft“. Ja, auch als Buchautor feiert der queere Sympathieträger große Erfolge. Etwa mit seinem (Reise-)Buch über seinen Jakobsweg „Ich bin dann mal weg“, mit seinem Katzenbuch „Pfoten vom Tisch: Meine Katzen, andere Katzen und ich“ und mit dem bereits erwähnten, sehr berührenden „Der Junge muss an die frische Luft: Meine Kindheit und ich“. Am 29. September erscheint ein weiteres Buch: „Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse“, ein Buch über sich, sein Leben, etwa die Kindheit in den 1970ern, aber auch über die Geschichte seiner Vorfahren (!) und seine Karriere. Wir freuen uns!

29.9., Hape Kerkeling: „Gebt mir etwas Zeit | Die Deutschlandpremiere“, Großer Sendesaal des rbb, Masurenallee 16 – 20, Berlin, 18 Uhr, www.hapekerkeling.de

