Britneys Memoiren

× Erweitern Die am 2. Dezember 1981 geborene Künstlerin meldet sich zurück

Foto: Universal Music BritneyElton An der Seite von Elton John gelang ihr 2022 nach Jahren der Krisen endlich wieder ein Hit: „Hold Me Closer“

Nächste Woche erscheinen die Memoiren von Britney Spears. Das Buch „The Woman in Me“ verspricht DER Aufreger für die US-Promiwelt zu werden, denn was schon jetzt durchsickert, ist wenig schmeichelhaft für Künstler wie Justin Timberlake, ihrem Ex.

Schon seit 1998 steht die singende Tänzerin Britney Spears im Fokus der Weltöffentlichkeit. Nachdem sie, produziert von dem Team, das auch Ace of Base mit Hits versorgte, nach einer US-TV-Karriere mit dem Lied „... Baby One More Time“ weltweit durchstartete, wurde sie zu DEM Teenager-Star der Popwelt der letzten Jahrtausendwende.

Bis zum (unfreiwilligen **) Rückzug 2020 landete die Homo-Ehe-Befürworterin unzählige Charterfolge, unter anderem „Oops ... I Did It Again“, „Gimme More“, „3“, „Me Against the Music“ (mit Madonna), „Toxic“ sowie „Womanizer“ und „Born to Make You Happy“. An der Seite von Elton John gelang ihr 2022 nach Jahren der Krisen endlich wieder ein Hit: „Hold Me Closer“.

× Erweitern Fotos: Jive Records Britney Spears

Das am 24. Oktober erscheinende Werk „The Woman in Me“, eine Autobiografie, sei „ein mutiges und tief berührendes Buch über Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glaube und Hoffnung {...} das Zeugnis einer Frau, die ihre eigene Geschichte erzählt – jetzt endlich zu ihren eigenen Bedingungen“, so der herausgebende Verlag über die Memoiren der „Lucky“-Sängerin, die frisch getrennt in Los Angeles in Kalifornien vor allem auf Social Media präsent ist. Wir sind sehr gespannt! britneyspears.com

** Britney Spears war seit 2008 entmündigt, Ende 2021 erlangte sie ihre Selbstständigkeit zurück