Drama, Morde und Familie

Foto: Tony Sargent Michael Reh Michael Reh will aufklären. „Missbrauch durch Frauen, was macht das mit einem Mann, wenn er (auch) schwul ist?“, das ist sein Thema, mit dem er auch unlängst bei Bettina Tietjen und beim #KölnerTreff zu sehen war

Michael Reh kennt man vor allem als Fotografen und aus populären TV-Formaten wie „Germany’s Next Topmodel“. Er ist aber auch als Autor erfolgreich, seine beiden Bücher „Asta – ein Kriminalroman aus dem Alten Land“ und „Katharsis – Drama einer Familie“ wollen wir dir hiermit ans Herz legen.

Harten Tobak bietet „Katharsis – Drama einer Familie“. Hierin erzählt Reh von den Zwillingsbrüdern Nikolas und Max aus dem Ruhrgebiet. Nikolas wird innerhalb der Familie zum Doppelmörder, der Grund für diese schreckliche Tat liegt weit zurück in der Kindheit: Die Jungen wurden einst von Frauen missbraucht.

Grausame Fiktion? Nein. In seinem auf autobiografischen Elementen basierenden packenden Roman verarbeitet Michael Reh persönliche Erlebnisse. Wichtig ist es ihm, das Thema Kindesmissbrauch in die Medien und Köpfe zu bringen, damit sich etwas ändert. Das Buch zeigt Missbrauchsstrukturen und legt schonungslos den Finger in gesellschaftliche und familiäre Wunden. Im Januar 2022 soll es als Hörbuch erscheinen.

Fiktiv und sehr spannend ist hingegen sein Buch „Asta – ein Kriminalroman aus dem Alten Land“, das sich mit einer Serie von Morden beschäftigt, die alle mit der titelgebenden Selbstmörderin in Verbindung stehen, aber auch mit Clara, die trotz Haft bestreitet, schuld am Tod ihres Ehemanns und dessen Geliebten zu sein.

www.acabus-verlag.de, www.edition-krimi.de, michaelreh.com