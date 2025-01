Buchkunst ohne Worte

×

× Erweitern Foto: www.moomcomics.de Łukasz Majcher

Łukasz Majcher von Moom Comics hatte etwas Zeit für uns und verriet uns Neues aus und über seinen Verlag.

Wovon handelt Dein neuer Comics Silence? Silence ist eine Sammlung von sechs Geschichten, die zwei Genres abdecken: Science-Fiction und Horror. Im Zentrum stehen queere Charaktere, deren Erfahrungen und Kämpfe die Geschichten prägen. Die Science-Fiction-Geschichten entführen die Leser in dystopische Welten der Zukunft oder stellen sie vor Begegnungen mit außerirdischen Wesen, die den Charakteren helfen, ihre wahre sexuelle Identität zu erkennen. Die Horror-Seite zeigt hingegen Protagonist*innen, die sich mit Schrecken auseinandersetzen müssen – sei es durch Serienmörder oder übernatürliche Kreaturen. Jede Geschichte lädt dazu ein, in diese atmosphärischen und emotionalen Welten einzutauchen und die Kraft des visuellen Erzählens zu entdecken.

Was macht das Buch besonders? Das Besondere an Silence ist, dass es komplett ohne Worte auskommt. Diese Entscheidung war bewusst, um Barrieren zu überwinden und ein möglichst breites Publikum zu erreichen – unabhängig von der Sprache, die sie sprechen. Gleichzeitig wollte ich mit der wortlosen Erzählweise neue Wege erkunden und eine andere emotionale Ebene erreichen. Ein weiterer Aspekt ist die stilistische Vielfalt: Sechs verschiedene Künstler*innen mit ganz individuellen Ansätzen haben an diesem Buch gearbeitet, was jede Geschichte einzigartig macht. Zudem experimentieren wir mit dem Format: zwei Genres in einem Buch, zwei Cover und ein Konzept, das visuell verbindet.

Mit welchen Schwierigkeiten hat ein Verlag meist zu kämpfen? Die größte Herausforderung ist es, genug Sichtbarkeit für neue Projekte zu schaffen, besonders wenn sie unabhängig und experimentell sind, wie Silence. Der Wettbewerb ist groß, und man muss kreative Wege finden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hinzu kommt die Finanzierung: Crowdfunding ist für kleine Verlage oft essenziell, aber auch damit ist viel Arbeit verbunden.

Und worauf freust Du Dich gerade? Ich freue mich besonders darauf, Silence endlich in den Händen zu halten und die Reaktionen der Leser*innen zu erleben. Es ist ein besonderes Gefühl, wenn ein Projekt, an dem so viele talentierte Menschen beteiligt waren, zum Leben erweckt wird. Außerdem arbeite ich bereits an einem neuen Heft von Silence, dessen Hauptthemen Geschichte und Fantasy sein werden. Es wird spannend, neue Dimensionen zu erkunden und eine andere Erzählweise zu entwickeln. Natürlich ist es auch aufregend, mit dem Verlag weiterhin neue Wege zu gehen und die Geschichten von queeren Künstler*innen einem immer größeren Publikum zugänglich zu machen.

*Interview: Michael Rädel www.moomcomics.de

