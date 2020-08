Über „den“ Kunstbetrieb wurden schon viele Bücher geschrieben. Selten war aber ein Buch so amüsant, wahr und unterhaltsam.

Kristof Magnusson, geboren 1976 in Hamburg, erst Kirchenmusiker, dann nach einem Studium in Leipzig Autor, erzählt in „Ein Mann der Kunst“ von einem Künstler namens KD Pratz, der es sich nicht nehmen lässt, auf seine Burg über dem Rhein einzuladen, um die Gäste auseinanderzunehmen, mit dem Kunstgeschäft abzurechnen, sich aber auch zeitgleich als Größe in eben jener Szene zu inthronisieren.